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2019-06-12 فيديو.. أتراك يضربون قطريين ويصفعونهم في مول بالدوحة! متابعات الخليج 365 - الرياض أظهر مقطع فيديو موظفي أمن أتراك يعملون في شركة حماية قطرية يعتدون على شباب قطريين داخل أحد مولات الدوحة. Advertisements وبين الفيديو، عددًا من الأشخاص يرتدون ملابس أمن ويشتبكون مع بعض الشباب ويوجهون لهم عدة ضربات عنيفة داخل المول، حيث يُشاهد أحد أفراد الأمن وهو يضرب أحد الشباب ويوجه له عدة صفعات على وجهه، وسط ازدحام شديد ومحاولات لفض الاشتباكات دون جدوى.









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