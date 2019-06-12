تركيا تسلب إرادة قطر ومكالمة و15 مليار دولار يفضحان تميم!

2019-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

كعادتها تسلب تركيا إرادة قطر، فبعد أن صمتت الدوحة عن أزمة الليرة التركية، نسقت أنقرة للضغط على الدولة الخليجية وهاجمت صحيفة “تقويم” المقربة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قطر.

وفي نفس يوم الهجوم، اتصل أردوغان بأمير قطر تميم بن حمد، ثم أعلنت الدوحة عن زيارة لتميم إلى تركيا بعد هذا الاتصال.

Advertisements

وبعد ذلك، كشف تميم بن حمد عن مساعدات لأنقرة بـ15 مليار دولار، وروج تميم للدعم عبر موقع “تويتر”، ولكن تجاهله أردوغان، فهل ستجبر تركيا قطر مجددًا لمساعدتها؟

وفي وقت سابق، قال محللون اقتصاديون عالميون: إنه سيتعين على متداولي الليرة التركية العائدين بعد عطلة عيد الفطر إلقاء نظرة فاحصة للتعرف على أفضل أداء للعملة خلال السنوات الخمس الماضية، وفق ما نشرته “بلومبيرغ”.

ونصح الخبراء بضرورة الأخذ في الاعتبار أن المزيد من الاضطرابات السياسية، المتوقعة في المستقبل القريب، ستعني أنه ربما يكون هناك فترة انتظار طويلة قبل أن يطرأ تحسن على العملة التركية.