فيديو.. سارة الودعاني تستعرض سيارتها الجديدة لامبورغيني وتثير الجدل

2019-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أثارت خبيرة المكياج سارة الودعاني، حالة من الجدل بعد استعراض سيارتها الجديدة الفاخرة من ماركة “لامبورغيني” بحسب ما ظهرت في مقطع فيديو.

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وقالت سارة الودعاني: إنها اشترت السيارة الفارهة بواسطة أحد المكاتب، فيما اتهمها بعض متابعيها بأنها تستعرض ثراءها وتقلد الآخرين!

وعلق متابعون على سارة الودعاني منتقدين الخبيرة، معربين عن غضبهم واستغرابهم من استعراضها لثرائها.