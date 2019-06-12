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فيديو.. سارة الودعاني تستعرض سيارتها الجديدة لامبورغيني وتثير الجدل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أثارت خبيرة المكياج سارة الودعاني، حالة من الجدل بعد استعراض سيارتها الجديدة الفاخرة من ماركة “لامبورغيني” بحسب ما ظهرت في مقطع فيديو.
وقالت سارة الودعاني: إنها اشترت السيارة الفارهة بواسطة أحد المكاتب، فيما اتهمها بعض متابعيها بأنها تستعرض ثراءها وتقلد الآخرين!
وعلق متابعون على سارة الودعاني منتقدين الخبيرة، معربين عن غضبهم واستغرابهم من استعراضها لثرائها.
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