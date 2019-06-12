ثلاثة قرارات من بدر الفرحان بتعيين رؤساء مبادرات وهذه أهدافها

2019-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، قرارًا بتعيين أحمد الملا رئيسًا لمبادرة الأرشيف الوطني للأفلام، حيث سيُعنى هذا المركز بمسؤولية الحفاظ على الأفلام السعودية وصيانتها باعتبارها مكونًا من مكونات الذاكرة الوطنية، وقد تم إدراج الأرشيف ضمن مجموعة المبادرات الثقافية التي تم إعلانها سابقًا.

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وقال المتحدث باسم وزارة الثقافة، عبدالكريم الحميد: إن وزير الثقافة أصدر أيضًا قرارًا بتعيين الدكتورة زينب الخضيري رئيسةً لمبادرة التفرغ الثقافي، وستتيح هذه المبادرة تفريغ المبدع السعودي لإنجاز مشروعه الثقافي أيًّا كان نوعه، وفق ضوابط تتعلق بجدية مشروعه ومدى إضافته لرصيد الثقافة السعودية.

كما أصدر الفرحان قرارًا بتعيين بسمة الخريجي رئيسةً لمبادرة مهرجان الطهي الوطني، حيث سيقدم المهرجان فعاليات تهدف إلى التعريف بالمأكولات السعودية ودلالاتها الثقافية التي تعكس فنون الطهي السعودي.