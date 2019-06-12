محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي ضمك الصاعد حديثًا لمنافسات دوري المحترفين السعودي تعاقده مع لاعب خط الوسط السنغالي بابكر سار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم واحد قادمًا من الدوري الروسي.

وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي ضمك عبر "تغريدة" عبر حساب النادي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وسبق للاعب صاحب الـ "28 عامًا " أن لعب في الدوري الروسي والدوري النرويجي. ضمك يضم السنغالي بابكر سار لمدة موسم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12 أعلن نادي ضمك الصاعد حديثًا لمنافسات دوري المحترفين السعودي تعاقده مع لاعب خط الوسط السنغالي بابكر سار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم واحد قادمًا من الدوري الروسي.

وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي ضمك عبر "تغريدة" عبر حساب النادي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وسبق للاعب صاحب الـ "28 عامًا " أن لعب في الدوري الروسي والدوري النرويجي. Advertisements 12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 12:51 AM أعلن نادي ضمك الصاعد حديثًا لمنافسات دوري المحترفين السعودي تعاقده مع لاعب خط الوسط السنغالي بابكر سار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم واحد قادمًا من الدوري الروسي.

وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي ضمك عبر "تغريدة" عبر حساب النادي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وسبق للاعب صاحب الـ "28 عامًا " أن لعب في الدوري الروسي والدوري النرويجي. ، ضمك يضم السنغالي بابكر سار لمدة موسم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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