، مدير الأمن العام يقلد "المحيميد والحربي والدوه والطياش وآل سعود" رتبهم الجديدة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قلد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، في مكتبه بمقر الأمن العام بجدة، عدداً من الضباط الذين تم ترقيتهم، رتبهم الجديدة.
وشمل التقليد لكل من: اللواء الدكتور علي بن محمد المحيميد مساعد مدير الأمن العام للشؤون الإدارية والمالية، واللواء مشعل بن مطر الحربي مدير الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات، واللواء الدكتور عبدالله بن سعيد الدوه مدير الإدارة العامة للمجالس التأديبية العسكرية.
كما شمل: اللواء خالد بن عبدالرحمن الطياش مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، والعميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود من منسوبي الأمن العام.
من جهتهم، عبر الضباط الذين تمت ترقيتهم عن شكرهم وامتنانهم لتلك الثقة الكريمة، داعين الله عز وجل أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر وأن يعينهم الله على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، مقدرين لمدير الأمن العام تقليدهم رتبهم الجديدة.
مدير الأمن العام يقلد "المحيميد والحربي والدوه والطياش وآل سعود" رتبهم الجديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12
قلد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، في مكتبه بمقر الأمن العام بجدة، عدداً من الضباط الذين تم ترقيتهم، رتبهم الجديدة.
وشمل التقليد لكل من: اللواء الدكتور علي بن محمد المحيميد مساعد مدير الأمن العام للشؤون الإدارية والمالية، واللواء مشعل بن مطر الحربي مدير الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات، واللواء الدكتور عبدالله بن سعيد الدوه مدير الإدارة العامة للمجالس التأديبية العسكرية.
كما شمل: اللواء خالد بن عبدالرحمن الطياش مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، والعميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود من منسوبي الأمن العام.
من جهتهم، عبر الضباط الذين تمت ترقيتهم عن شكرهم وامتنانهم لتلك الثقة الكريمة، داعين الله عز وجل أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر وأن يعينهم الله على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، مقدرين لمدير الأمن العام تقليدهم رتبهم الجديدة.
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
12:02 AM
قلد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، في مكتبه بمقر الأمن العام بجدة، عدداً من الضباط الذين تم ترقيتهم، رتبهم الجديدة.
وشمل التقليد لكل من: اللواء الدكتور علي بن محمد المحيميد مساعد مدير الأمن العام للشؤون الإدارية والمالية، واللواء مشعل بن مطر الحربي مدير الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات، واللواء الدكتور عبدالله بن سعيد الدوه مدير الإدارة العامة للمجالس التأديبية العسكرية.
كما شمل: اللواء خالد بن عبدالرحمن الطياش مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، والعميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود من منسوبي الأمن العام.
من جهتهم، عبر الضباط الذين تمت ترقيتهم عن شكرهم وامتنانهم لتلك الثقة الكريمة، داعين الله عز وجل أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر وأن يعينهم الله على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، مقدرين لمدير الأمن العام تقليدهم رتبهم الجديدة.
، مدير الأمن العام يقلد "المحيميد والحربي والدوه والطياش وآل سعود" رتبهم الجديدة ،
المصدر : الخليج 365
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