شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يُعلن عن أعمال فنية لنجوم مصريين بالسعودية والان مع التفاصيل

رحب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، بعددًا من الفنانين المصريين، داخل المملكة – في إشارة لقيامهم بأعمال فنية بالسعودية-.

وقال في منشور له عبر موقع "فيس بوك": "يحي الفخراني - هاني شاكر - عمرو دياب - محمد هنيدي - اشرف عبدالباقي - انغام - محمد حماقي - شيرين - تامر حسني - رامي صبري - محمد رمضان - محمد سعد ... أهلاً بيكم في بلدكم الثاني بين أهلكم وجمهوركم ... ولسى كمان وكمان ... هوا فاضل مين".

وكان المستشار تركي آل الشيخ أعلن عن إقامة حفل كبير للفنان محمد رمضان في المملكة العربية السعودية.