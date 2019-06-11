عبدالرحمن بن مساعد: لهذا السبب أقول سيدي ولي العهد رغم أني الأكبر سنًّا

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عبدالرحمن بن مساعد: لهذا السبب أقول سيدي ولي العهد رغم أني الأكبر سنًّا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أجاب الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على سؤال بشأن “لماذا يقول سيدي ولي العهد وهو أكبر سنًّا من الأمير محمد بن سلمان؟”.
وأكد عبدالرحمن بن مساعد ردًّا على السؤال عبر البث المباشر له على حسابه بموقع “تويتر” أن الأمير محمد بن سلمان هو ولي العهد وبايعه السعوديون على السمع والطاعة، وأنه تشرف بالجلوس معه مرات قليلة، وهو شخص وقائد يدرك ماذا يريد، وعنده طريقة واضحة لتنفيذها.
وشدد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على أن ولي العهد يبحث عن مكانة مميزة لبلاده تليق بشعبها الكريم، ويعمل 20 ساعة تقريبًا في اليوم بحسب المقربين منه لتحقيق هذه الرؤية، موضحًا أن الأمير محمد بن سلمان يقبل الرأي والرأي الآخر، ولكنه ضد من يطرح الرأي الآخر ولديه أجندة ضد المملكة.
وردًّا على سؤال “ألا ترى أنك اتجهت للسياسة مؤخرًا ولم تكن تتطرق لها سابقًا لماذا؟” أجاب عبدالرحمن بن مساعد: الجانب السياسي والجانب الخاص بالشأن العام في أشعاري منذ زمن، وبالتالي ليس بجديد بالنسبة لي التحدث في السياسة والشأن العام.
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