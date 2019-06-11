2019-06-11

مدني جدة يباشر حريقًا شب في سيارات تالفة بتشليح بريمان

متابعات الخليج 365 - جدة

باشرت فرق الدفاع المدني في جدة، مساء اليوم الثلاثاء، حريقًا اندلع في سيارات تالفة بتشليح بريمان.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، صورًا تبين عملية مباشرة الحريق من جانب الدفاع المدني.

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ولم يتضح بعدُ تفاصيل أخرى عن الحادث أو أسبابه، وإذا ما كان أسفر عن إصابات أم لا.

“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.