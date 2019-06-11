سائق يعرض على راكبة 15 درهمًا مقابل هتك عرضها وهكذا أنقذت نفسها!

2019-06-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

عرض سائق سيارة أجرة 15 درهمًا على راكبة آسيوية كانت تستقل معه السيارة، مقابل السماح له بهتك عرضها؛ بحجة أنه أعجب بها بالرغم من أن زمن الرحلة لم يتجاوز عدة دقائق.

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وشهدت المجني عليها التي وثقت واقعة الاعتداء عليها بهاتفها المتحرك، في تحقيقات النيابة العامة في هذه القضية التي نظرتها “الجنايات”، باستيقافها مركبة الأجرة التي كان يقودها المتهم مساء يوم الواقعة في إبريل الماضي، في منطقة أبراج بحيرات جميرا، لإيصالها إلى مقر سكنها في مجمع دبي للاستثمار، وعليه جلست بالمقعد الأمامي بجانبه، و”بعد تحركه من المكان تفاجأت باستخدامه طريقًا خطأً، وطلبت منه العودة إلى الطريق الصحيح؛ كونها لا تملك المال الكافي لدفع قيمة المسافة الخاطئة التي سار فيها، لتتفاجأ بتوقفه على جانب الطريق العام، وطلبه منها إرجاع ظهر الكرسي التي تجلس عليها إلى الخلف والاستلقاء على ظهرها؛ بحجة أنه سيتعرض لمخالفة كونه متوقفًا ومعه راكب، بحسب “البيان” الإماراتية.

وأضافت أنها استجابت لطلبه لكنها أدركت في الحال نواياه الخبيثة، حيث باشر بهتك عرضها، معربًا لها عن إعجابه بها، وأنه سيدفع لها المال مقابل السماح له بذلك، مشيرة إلى أنه أخرج من مخبأه 15 درهمًا وحاول إعطاءها إياها ظانًّا أنه يغريها بعرضه، لكنها رفضت ودفعته إلى الخلف، مستخدمة ذكاءها وفطنتها في تصويره بهاتفها المتحرك خلسة لتوثيق واقعة الاعتداء عليها وتقديم التسجيل مستند إثبات إلى الشرطة.