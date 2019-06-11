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الأرصاد عن القراءات المتداولة لدرجات الحرارة: خاطئة وهذه الآلية المتبعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على انتشار قراءات غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخص درجات الحرارة في المملكة خلال الفترة الماضية.
وقال المتحدث باسم الأرصاد، حسين القحطاني: إن القياس الرسمي لدرجات الحرارة والمتعارف عليه دوليًّا والمعتمد من المنظمة العالمية للأرصاد، هو قياس درجة الحرارة في الظل، موضحًا أنه يتم أخذ عدة معايير أثناء قياس درجة الحرارة منها معايير الارتفاع ومنطقة الرصد.
وأكد القحطاني أن ما عدا ذلك يكون عرضة لتأثير المحيط سواء أشعة الشمس والمباني أو المحركات، وأي عوامل خارجية أخرى تؤثر على صحة القراءة، مشيرًا إلى أنه لهذا السبب يلاحظ البعض قراءات متباينة يتم نشرها دائمًا خاصة في فصل الصيف.
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