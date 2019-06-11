الان تتابع اندلاع حريق داخل ساحات تشليح المركبات التالفة في جدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية،مساء اليوم، عن اندلاع حريق في ساحات تشليح المركبات التالفة في جدة نتج عنه دخان كثيف في حي بريمان
وأكد المركز أن الجهات المختصة تباشر الحادث للسيطرة عليه ولا تزال في الموقع حتى انتهاء الحالة
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