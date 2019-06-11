الان تتابع تحذير من “911” لمرتادي طريق مكة جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات حذر الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية (911)، مساء الأربعاء، من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من طريق مكة – جدة السريع وطرق الساحل القديم. وذكر في تغريدة عبر تويتر “نود أخذ الحيطة والحذر لسلامة مرتادي الطرق”.

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