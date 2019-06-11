بوابة التسجيل في البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات من أهم البوابات التي أنشأتها وزارة التعليم السعودية فمن خلالها يمكن للمعلمين الاطلاع على برامج التدريب الصيفي للمعلمين سواء كان التدريب الصيفي للمعلمات أو المعلمين لأن بوابة التدريب الصيفي للمعلمين عبارة عن رابط التدريب الصيفي المعروض عليها الدورات الصيفية للمعلمين وفي مقالنا الحالي سنتناول بالشرح كيفية التسجيل في التدريب الصيفي وزارة التعليم عبر بوابة التسجيل في البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات 1440.

رابط التسجيل في الدورات الصيفية للمعلمين وكيفية التسجيل في التدريب الصيفي للمعلمين 1440

يمكنك الدخول إلى بوابة التسجيل في البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات التالية https://str.t4edu.com/#/ وبعد ذلك عليك أن تقوم بالنزول إلى وسط الصفحة لكي تجد مستطيل للبحث مكتوب عليه كلمات البحث وهنا يمكنك أن تبحث باسم الدورة التي تسعى إلى أن تحصل عليها، لكن بشرط أن تكون موجودة في الجامعة أو إدارة التعليم التابع لها، وتضغط على خانة بحث وستظهر لديك جميع النتائج المتعلقة بذلك البحث، أو أيضًا من خلال بوابة التسجيل في البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات يمكنك أن تحدد اسم الجامعة أو إدارتك التعليمية التابع لها وتضغط بحث لتظهر لك جميع الدورات المتعلقة بنطاقك الجغرافي.

وما أن تنتهي من البحث عليك أن تختار الدورة التدريبية وتضغط على التفاصيل للتسجيل ويظهر أمامك نوع المتقدمين سواء رجال أو نساء، وتاريخ ومدة بدء ونهاية كل دورة تدريبية، وعدد أيام التدريب، وعدد المقاعد سواء كانت الأساسية أو الاحتياطية وكذلك اسم الإدارة التعليمية لكل دورة تدريبية الخاصة بـ برامج التدريب الصيفي للمعلمين.

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