اخبار السعوديه

بوابة التسجيل في البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

بوابة التسجيل في البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات من أهم البوابات التي أنشأتها وزارة التعليم فمن خلالها يمكن للمعلمين الاطلاع على برامج التدريب الصيفي للمعلمين سواء كان التدريب الصيفي للمعلمات أو المعلمين لأن بوابة التدريب الصيفي للمعلمين عبارة عن رابط التدريب الصيفي المعروض عليها  الدورات الصيفية للمعلمين وفي مقالنا الحالي سنتناول بالشرح كيفية التسجيل في التدريب الصيفي وزارة التعليم عبر بوابة التسجيل في البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات 1440.

رابط التسجيل في الدورات الصيفية للمعلمين وكيفية التسجيل في التدريب الصيفي للمعلمين 1440

يمكنك الدخول إلى بوابة التسجيل في البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات التالية  https://str.t4edu.com/#/ وبعد ذلك عليك أن تقوم بالنزول إلى وسط الصفحة لكي تجد مستطيل للبحث مكتوب عليه كلمات البحث وهنا يمكنك أن تبحث باسم الدورة التي تسعى إلى أن تحصل عليها، لكن بشرط أن تكون موجودة في الجامعة أو إدارة التعليم التابع لها، وتضغط على خانة بحث وستظهر لديك جميع النتائج المتعلقة بذلك البحث، أو أيضًا من خلال بوابة التسجيل في البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات يمكنك  أن تحدد اسم الجامعة أو إدارتك التعليمية التابع لها وتضغط بحث لتظهر لك جميع الدورات المتعلقة بنطاقك الجغرافي.

عليك الاختيار الخاص بالادارة التعليمية او الجامعة للحصول على البرنامج الصيفي للتدريب المناسب لك من هنا

وما أن تنتهي من البحث عليك أن تختار الدورة التدريبية وتضغط على التفاصيل للتسجيل ويظهر أمامك نوع المتقدمين سواء رجال أو نساء، وتاريخ ومدة بدء ونهاية كل دورة تدريبية، وعدد أيام التدريب، وعدد المقاعد سواء كانت الأساسية أو الاحتياطية وكذلك اسم الإدارة التعليمية لكل دورة تدريبية الخاصة بـ برامج التدريب الصيفي للمعلمين.

← إقرأ أيضاً:


Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا