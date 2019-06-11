برامج التدريب الصيفي للمعلمين مازالت مفتوحة فيمكن للمعلمين في المملكة العربية السعودية التسجيل في التدريب الصيفي خاصة وأن الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم السعودي، أصدر قراره بمدّ الفترة المتعلقة بـ التسجيل في التدريب الصيفي للمعلمين في برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات حتى التاريخ الموافق 20 من شهر شوال لعام 1440 هجريًا مع وضع مجموعة من برامج التدريب الصيفي للمعلمين الجديدة والنوعية بسبب إقبال الكثير من المعلمات والمعلمين على برامج التدريب الصيفي نتيجة حرصهم الزائد للعمل على تطوير عملية التعليم في السعودية، وزيادة الكفاءة في نتائج التعليم.

برامج التدريب الصيفي للمعلمين تحتوي على تطوير كبير

ولقد احتوت برامج التدريب الصيفي للمعلمين على تطوير كبير جدًا حيث وصل عدد المعلمين والمعلمات الذين قاموا بعملية التسجيل في التدريب الصيفي إلى مائة وثلاثين ألف معلمة ومعلم، ووصل عدد برامج التدريب الصيفي للمعلمين إلى خمسة آلاف وتسعمائة وأربعة برنامج تطويري، وذلك وفق التصريحات التي قالها الدكتور محمد المقبل، المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.

وأوضح الدكتور محمد المقبل أن عام 1440 يشهد زيادة في برامج التدريب الصيفي للمعلمين حيث تمت إضافة مجموعة من البرامج هي: (1) برامج اللغة الصينية وتعلّمها. (2) برامج الطفولة المبكرة. (3) البرامج المتخصصة العاملة على زيادة نتائج وكفاءة وجودة التعليم التي تنعكس على الطلاب والطالبات. وكل هذا لاقى استحسان كبير من المعلمين الساعين إلى تطوير الممارسات الخاصة بهم المهنية والاستفادة الكاملة من تلك البرامج المقدجمة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالتنسيق مع الجامعات السعودية وكل من المراكز الأهلية، والشركات مثل شركة تطوير لتقنيات التعليم، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، ومراكز المبادرات.

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كيفية التسجيل في برامج التدريب الصيفي للمعلمين

كل ما ينبغي عليك فعله أن تتبع الخطوات التالية: (أولًا) ادخل على رابط موقع برامج التدريب الصيفي للمعلمين https://str.t4edu.com/#/. بعد ذلك (ثانيًا) ستجد في منتصف الموقع خانة مكتوب عليها كلمات البحث يمكنك عبرها كتابة الدورة التدريبية التي ترغب الاشتراك فيها، ولكن لابد أن تتقيد باختيار الجامعة أو إدارة التعليم التي تعمل بها ومن الأفضل أن تختار إدارة التعليم التابعة لك وبعد ذلك تضغط ابحث لتظهر لك النتائج.

(ثالثًا) قم بإختيار البرنامج المناسب لك، والمصنف سواء رجال أو نساء. (رابعًا) اضغط على كلمة التفاصيل المكتوبة باللون الأخضر وستلاحظ تحت كل برنامج تدريبي تاريخ بدء التسجيل في البرنامج الصيفي وتاريخ انتهاء التدريب، وكذلك عدد أيام التدريب، وعدد المقاعد الأساسية، والمقاعد الاحتياطية، وإدارة التعليم التابعة لكل منطقة، ولذلك عليك أن تختار بصورة دقيقة جدًا.

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