شكرا لقرائتكم خبر عن تدني الرؤية على طريق مكة - جدة السريع.. و«911» يُحذِّر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) حذَّر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، من تدني مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من طريق مكة - جدة السريع، وطريق الساحل القديم، بسبب موجة من الرياح السطحية المُثيرة للأتربة. حذَّر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، من تدني مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من طريق مكة - جدة السريع، وطريق الساحل القديم، بسبب موجة من الرياح السطحية المُثيرة للأتربة. وناشد المركز مرتادي الطريق أخذ الحيطة والحذر حرصاً على سلامتهم.



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