شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني جدة» يُباشر حريق «تشليح بريمان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) باشرت إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة حريقاً اندلع في مجموعة سيارات تالفة بتشليح شمالي جدة في حي بريمان. باشرت إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة حريقاً اندلع في مجموعة سيارات تالفة بتشليح شمالي جدة في حي بريمان. وأكد نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات المكافحة مستمرة للسيطرة على الحادث بأسرع وقت، في ظل هبوب رياح بسرعة عالية.



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