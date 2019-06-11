، بعد إغلاق فترة الترشُّح رسميًّا.. هل يتم تكليف "السويلم" موسمًا جديدًا لرئاسة "النصر"؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - أُغلقت اليوم رسميًّا فترة الترشح لرئاسة الأندية التي شهدت مفاجأة من العيار الثقيل؛ وذلك بعد عدم ترشُّح سعود السويلم لرئاسة نادي النصر.
ولم يتقدم أحد طيلة فترة الترشح لرئاسة النادي، وكانت الجماهير تترقب طيلة الوقت تقدُّم سعود آل سويلم لرئاسة النادي.
وقال الإعلامي محمد الدويش مغردًا بشأن هذه الحالة: "حسب المادة الـ(77) من اللائحة المعدلة، إذا انتهت فترة الترشح دون أن يتقدم أحد تُفتح الفترة مرة أخرى، فإن لم يتقدم أحد يمكن تكليف الإدارة الحالية".
وأبدت الجماهير النصراوية بالغ غضبها بسبب عدم تقدُّم رئيسها الحالي لرئاسة النادي، ورأت أنه تم التلاعب بأعصابها.
بعد إغلاق فترة الترشُّح رسميًّا.. هل يتم تكليف "السويلم" موسمًا جديدًا لرئاسة "النصر"؟محمد السيّد الخليج 365 2019-06-11
أُغلقت اليوم رسميًّا فترة الترشح لرئاسة الأندية التي شهدت مفاجأة من العيار الثقيل؛ وذلك بعد عدم ترشُّح سعود السويلم لرئاسة نادي النصر.
ولم يتقدم أحد طيلة فترة الترشح لرئاسة النادي، وكانت الجماهير تترقب طيلة الوقت تقدُّم سعود آل سويلم لرئاسة النادي.
وقال الإعلامي محمد الدويش مغردًا بشأن هذه الحالة: "حسب المادة الـ(77) من اللائحة المعدلة، إذا انتهت فترة الترشح دون أن يتقدم أحد تُفتح الفترة مرة أخرى، فإن لم يتقدم أحد يمكن تكليف الإدارة الحالية".
وأبدت الجماهير النصراوية بالغ غضبها بسبب عدم تقدُّم رئيسها الحالي لرئاسة النادي، ورأت أنه تم التلاعب بأعصابها.
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
11:35 PM
أُغلقت اليوم رسميًّا فترة الترشح لرئاسة الأندية التي شهدت مفاجأة من العيار الثقيل؛ وذلك بعد عدم ترشُّح سعود السويلم لرئاسة نادي النصر.
ولم يتقدم أحد طيلة فترة الترشح لرئاسة النادي، وكانت الجماهير تترقب طيلة الوقت تقدُّم سعود آل سويلم لرئاسة النادي.
وقال الإعلامي محمد الدويش مغردًا بشأن هذه الحالة: "حسب المادة الـ(77) من اللائحة المعدلة، إذا انتهت فترة الترشح دون أن يتقدم أحد تُفتح الفترة مرة أخرى، فإن لم يتقدم أحد يمكن تكليف الإدارة الحالية".
وأبدت الجماهير النصراوية بالغ غضبها بسبب عدم تقدُّم رئيسها الحالي لرئاسة النادي، ورأت أنه تم التلاعب بأعصابها.
، بعد إغلاق فترة الترشُّح رسميًّا.. هل يتم تكليف "السويلم" موسمًا جديدًا لرئاسة "النصر"؟ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إغلاق فترة الترشُّح رسميًّا.. هل يتم تكليف "السويلم" موسمًا جديدًا لرئاسة "النصر"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.