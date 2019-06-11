، أمير منطقة مكة يقدم واجب العزاء لذوي عبدالله الثقفي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تعازيه لذوي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة وجدة عبدالله الثقفي، الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي.

وعبّر الأمير خالد الفيصل، خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

ومن جانب آخر، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لأمير المنطقة على تعازيه ومواساته ، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.