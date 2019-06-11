، الجهات الأمنية تحقِّق في ملابسات العثور على مسن متوفَّى داخل مركبته بـ"حرازات جدة" ،

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فتحت السلطات الأمنية بمحافظة جدة ملف تحقيق في قضية مسن؛ وُجد متوفى داخل مركبته بحي الحرازات قبل ثلاث ساعات من الآن.
وتفصيلاً، عُثر عند الساعة السابعة من مساء اليوم على مسن، يبلغ من العمر 92 عامًا، متوفَّى بمركبته بحي الحرازات في جدة.
وقالت مصادر "الخليج 365" إن المسن كان قد ذهب إلى تشاليح بريمان لشراء قطعة إلا أنه اختفى؛ فتم إبلاغ الجهات المختصة التي تولت البحث عنه بمشاركة بعض الفرق التطوعية، بينها فريق ساعد الذي سيَّر 50 عضوًا، وشرع في عمليات البحث.
وأضافت بأنه تم العثور على المسن متوفَّى في مركبته من قِبل ذويه، وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي شرعت في التحقيق في القضية لمعرفة ملابساتها، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.
الجهات الأمنية تحقِّق في ملابسات العثور على مسن متوفَّى داخل مركبته بـ"حرازات جدة"محمد طيران الخليج 365 2019-06-11
فتحت السلطات الأمنية بمحافظة جدة ملف تحقيق في قضية مسن؛ وُجد متوفى داخل مركبته بحي الحرازات قبل ثلاث ساعات من الآن.
وتفصيلاً، عُثر عند الساعة السابعة من مساء اليوم على مسن، يبلغ من العمر 92 عامًا، متوفَّى بمركبته بحي الحرازات في جدة.
وقالت مصادر "الخليج 365" إن المسن كان قد ذهب إلى تشاليح بريمان لشراء قطعة إلا أنه اختفى؛ فتم إبلاغ الجهات المختصة التي تولت البحث عنه بمشاركة بعض الفرق التطوعية، بينها فريق ساعد الذي سيَّر 50 عضوًا، وشرع في عمليات البحث.
وأضافت بأنه تم العثور على المسن متوفَّى في مركبته من قِبل ذويه، وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي شرعت في التحقيق في القضية لمعرفة ملابساتها، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
10:26 PM
ذهب إلى "تشاليح بريمان" لشراء قطعة ثم اختفى عن الأنظار
فتحت السلطات الأمنية بمحافظة جدة ملف تحقيق في قضية مسن؛ وُجد متوفى داخل مركبته بحي الحرازات قبل ثلاث ساعات من الآن.
وتفصيلاً، عُثر عند الساعة السابعة من مساء اليوم على مسن، يبلغ من العمر 92 عامًا، متوفَّى بمركبته بحي الحرازات في جدة.
وقالت مصادر "الخليج 365" إن المسن كان قد ذهب إلى تشاليح بريمان لشراء قطعة إلا أنه اختفى؛ فتم إبلاغ الجهات المختصة التي تولت البحث عنه بمشاركة بعض الفرق التطوعية، بينها فريق ساعد الذي سيَّر 50 عضوًا، وشرع في عمليات البحث.
وأضافت بأنه تم العثور على المسن متوفَّى في مركبته من قِبل ذويه، وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي شرعت في التحقيق في القضية لمعرفة ملابساتها، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.
، الجهات الأمنية تحقِّق في ملابسات العثور على مسن متوفَّى داخل مركبته بـ"حرازات جدة" ،
المصدر : الخليج 365
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