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أعلن المبعوث الإثيوبي إلى السودان محمود درير، اليوم (الثلاثاء)، أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما اتفق عليه.
ووفقًا لـ"رويترز"، أفاد "درير" للصحفيين في الخرطوم بأن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.
وكانت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم وتحالف من جماعات الاحتجاج والمعارضة قد انهارت بعد فض الاعتصام في الثالث من يونيو الجاري؛ مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.
الأطراف السودانية توافق على مواصلة المباحثاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-11
أعلن المبعوث الإثيوبي إلى السودان محمود درير، اليوم (الثلاثاء)، أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما اتفق عليه.
ووفقًا لـ"رويترز"، أفاد "درير" للصحفيين في الخرطوم بأن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.
وكانت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم وتحالف من جماعات الاحتجاج والمعارضة قد انهارت بعد فض الاعتصام في الثالث من يونيو الجاري؛ مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
10:30 PM
"درير" أشار إلى اعتزام "العسكري" الإفراج عن المعتقلين
أعلن المبعوث الإثيوبي إلى السودان محمود درير، اليوم (الثلاثاء)، أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما اتفق عليه.
ووفقًا لـ"رويترز"، أفاد "درير" للصحفيين في الخرطوم بأن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.
وكانت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم وتحالف من جماعات الاحتجاج والمعارضة قد انهارت بعد فض الاعتصام في الثالث من يونيو الجاري؛ مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.
، الأطراف السودانية توافق على مواصلة المباحثات ،
المصدر : الخليج 365
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