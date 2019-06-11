بعد تصريحاته المسيئة للسعوديين.. كاتب سعودي يهاجم وزير الخارجية اللبناني ويصفه بـ الفاشل

وصف الكاتب مشعل أبا الودع الحربي، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ، بالفاشل، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة عن العمالة السعودية في لبنان.

وقال الحربي في مقال له نشر بصحيفة “المرصد” تحت عنوان “باسيل وزير خارجية فاشل”: “هناك مثل شعبي يقول إذا عرف السبب بطل العجب وهذا ينطبق على لبنان الذي يعاني بسبب وجود مسؤولين لا يعرفون معنى المسؤولية ولا يجب أن يكونوا في مناصب هامة في الدولة تحتاج إلى مسؤولين لديهم حكمة في إدارة الدولة لكن للأسف لبنان سوف يظل يعاني لأن المسؤولين يتم تعيينهم بالمحاصصة وليس بالكفاءة والخبرة”.

وأشار الحربي ، إلى أن إساءة وزير الخارجية اللبناني للسعودية وتحريضه على اللاجئين السوريين يؤكد أن المسؤولين في لبنان سبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، لأنه ليس من المعقول أن يكون باسيل في منصب وزير الخارجية ولا يعلم أن السعوديين يذهبون إلى لبنان للاستثمار والسياحة ولا يوجد عمالة سعودية في لبنان كما قال باسيل في تغريدته على تويتر التي أثارت سخرية العالم من هذا الوزير الفاشل الذي أغضب اللبنانيين بتصريحاته البلهاء وطالبوا بإقالته.

وأكد الحربي أن باسيل ، ليس الوزير الأول الذي يسيئ إلى دولة عربية لها علاقات طيبة مع الشعب اللبناني ، هناك إساءة أخرى من فترة ليست ببعيدة من وزير السياحة اللبناني أفيديس كيدانيان إلى مصر والشعب المصري الشقيق عندما قال في حوار لصحيفة ديلي ستار أنه لا يوجد مكان أقذر من مصر وأن أهلها يعيشون في القبور ورغم ذلك يستطيعون التسويق للسياحة ببلدهم ، لكنه عاد واعتذر خلال زيارة له إلى مصر وقال في اعتذاره أنها كانت عبارة تنم عن سوء تعبير ليس مقصوداً لذلك ، أتقدم من جمهورية مصر العربية رئاسة وحكومة وشعباً بإعتذار شديد مؤكداً على عمق العلاقة مع مصر ومتمنيا الازدهار لهذا البلد العزيز .

وأوضح الحربي أن لبنان بلد يستحق أفضل المسؤولين ، مشيراً : ” لا يعقل أن باسيل صهر الرئيس يظل في منصب وزير الخارجية ويسيء إلى دول لها علاقات مع لبنان والشعب اللبناني بتصريحاته السخيفة والغير مسؤولة ، والتي قد تؤدي إلى قطع علاقات دول مع لبنان وتعزل لبنان عن محيطه العربي بسبب هذا الوزير الفاشل .

وتابع الحربي : ” الشعب اللبناني الشقيق يعاني من تفشي الفساد في أركان الدولة اللبنانية بسبب نهب المسؤولين خزينة الدولة واضطر عدد كبير من اللبنانيين الهرب إلى دول أخرى بحثاً عن مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم بينما وزير الخارجية اللبناني يعيش في كوكب آخر ولا يرى الواقع المرير في الشارع اللبناني ويظن أن لبنان يعاني بسبب وجود عمالة أجنبية من دول غنية تعمل في لبنان ، قمة الاستخفاف بعقول الناس ويسمي ذلك وطنية بالإضافة إلى أنه ارتكب جريمة كبرى بتحريض اللبنانيين على اللاجئين السوريين الموجودين في مخيمات بلبنان لكن هذا هو باسيل كعادته التحريض ليس جديداً عليه فهو دائماً يحرض اللبنانيين على بعضهم لذلك لا يجب أن نتعجب من تحريضه اللبنانيين على السوريين بالإضافة إلى الإساءة للسعودية لأنه وزير خارجية فاشل .