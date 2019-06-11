طرحت هيئة النقل العام مسودة شروط وضوابط الترخيص لمزاولة نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير إلكترونيا.

واشترطت الهيئة عدة شروط لحصول المنشأة على ترخيص لمزاولة النشاط، من أبرزها: تسديد ضمان مالي قدره 250 ألف ريال، وتوفير ما لا يقل عن 50 سيارة كحد أدنى لممارسة نشاط تأجير السيارات إلكترونيا، وأن تحمل السيارات شعارات تعرّف بالمنشأة.

وأعلنت الهيئة عن تلقيها الاقتراحات والآراء حيال المسودة من 11 إلى 25 يونيو 2019 عبر الإيميل. مسودة شروط وضوابط الترخيص لمزولة نشاط تأجير السيارات

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرحها من هيئة النقل.. تعرف على تفاصيل مسودة شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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