فلكي سعودي يحذر: خطر يهدد الأرض بعد ثلاثة أشهر

حذر عالم فلكي سعودي، اليوم الثلاثاء، من خطر يهدد كوكب الأرض في شهر سبتمبر القادم، أي بعد ثلاثة أشهر من الآن، مشيرًا إلى اقتراب "كويكب خطير".

وقال ملهم هندي الفلكي السعودي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن "علماء الفلك ينتظرون في التاسع من سبتمبر/أيلول المقبل، اقتراب رابع كوكيب في تصنيف الكويكبات الخطرة على الأرض".

وبحسب هندي، يحمل الكويكب اسم 2006 QV89، وتم اكتشافه عام 2006، ويبلغ قطره 30 مترا تقريبا، ويعد متوسط الحجم ويصل لأقرب مسافة له على بعد 6.25 مليون كيلومتر عن سطح الأرض، مبينا أن "هذه المسافة تساوي 15 مرة بُعد القمر عنا".

وأضاف العالم الفلكي السعودي : "هذه مسافة كبيرة جداً بالنسبة لحجمه المتوسط، لذلك الخطورة لا تتعدى 0.014%، وهي نسبة خطأ الحسابات الخاصة بمساره، لذلك يعتبر مروره آمناً بإذن الله".

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وتابع : "هذا المرور ليس الوحيد لهذا الكويكب قرب الأرض، بل كان له اقتراب أكثر للأرض في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كما اقترب من الأرض في 2013، ومروره دائماً يكون بسلام على الأرض وسكانها".

وأوضح الفلكي السعودي أن الفضاء مليء بالصخور الهائمة التي تتحرك في مسارات عشوائية، منها الصغير بضع مترات، ومنها العملاق يصل لعشرات الكيلومترات.

يشار إلى أي "كويكب" يقترب لمسافة أقل من 7.5 مليون كيلومتر يحظى باهتمام علمي ويصنف من الإجرام القريبة من الأرض. وفق ما أوردته سبوتنيك.