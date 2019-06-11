طقس شديد الحرارة وسحب ممطرة على بعض مناطق المملكة.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد، الأربعاء، طقسًا حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى وجود نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وعلى مناطق الشرقية والرياض، تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأضافت الأرصاد أنه يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، وعسير, والباحة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الارصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فحركة الرياح السطحية ستكون من جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، تتحول مساءً من شرقية إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وكان المهتم بشؤون المناخ صالح الربيعان، أوضح اليوم الثلاثاء، سبب الموجة الحارة التي تشهدها بعض مناطق المملكة خلال هذه الأيام، مشيرًا إلى أن سببها هو تأخر «رياح البوارح».

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وقال الربيعان -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن الحرارة المبكرة القوية تستمر لعدة أيام قادمة، مشيرًا إلى أن السبب في هذه الحرارة هو تأخر هبوب «رياح البوارح» وهو الذي جعل الجو هذه الأيام كفوّهة الفرن.

وأشار الربيعان إلى أن «رياح البوارح» هي رياح جافة تقوم بتصفية الجو من الرطوبة ومن السحب الكاتمة للجو، واتجاهها يكون من الشمال الغربي أو الشمال أو الشمال الشرقي، وتنشط في وسط النهار وتهدأ في الليل، وألطفها التي من الشمال الغربي، وأحرّها التي من الشمال الشرقي.

من جانبه، توقع خبير الطقس والأرصاد حسن كراني، أن يكون هناك استمرار لتحوُّل محور الكتلة الهوائية الحارة لوسط وشرق المملكة، محذِّرًا من ارتفاع كبير في درجات الحرارة التي تصل إلى 50 درجة.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هناك استمرار لتحول محور الكتلة الهوائية الحارة لوسط وشرق المملكة.. ومتوقع أن تسجل أجواء الشرقية أعلى حرارة عظمى متوقعة على الأجواء ما بين 47 و50 درجة مئوية في الظل.. تتخطى 50 درجة تحت الشمس.. متوقع أن تستمر الوضعية على الأقل (لمدة) 48 ساعة.. اجتنبوا أشعة الشمس».

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة غدًا الاربعاء، كالتالي: