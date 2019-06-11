الربيعان: تأخُّر «رياح البوارح» سببٌ جعل الجو كـ«فوّهة الفرن»

كشف المهتم بشؤون المناخ صالح الربيعان، اليوم الثلاثاء، سبب الموجة الحارة التي تشهدها بعض مناطق المملكة خلال هذه الأيام، مشيرًا إلى أن سببها هو تأخر «رياح البوارح».

وقال الربيعان- عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن الحرارة المبكرة القوية تستمر لعدة أيام قادمة، مشيرًا إلى أن السبب في هذه الحرارة هو تأخر هبوب «رياح البوارح» وهو الذي جعل الجو هذه الأيام كفوّهة الفرن.

وأضاف الربيعان أن «رياح البوارح» هي رياح جافة تقوم بتصفية الجو من الرطوبة ومن السحب الكاتمة للجو، واتجاهها يكون من الشمال الغربي أو الشمال أو الشمال الشرقي، وتنشط في وسط النهار وتهدأ في الليل، وألطفها التي من الشمال الغربي، وأحرّها التي من الشمال الشرقي.

من جانبه، أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر درجات الحرارة الموجود بالسيارات أو على الطرق، هو «للتقريب»، وأنه لا يعطي قراءة دقيقة لدرجة الحرارة بالجو.

وقال الزعاق – عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن معايير درجة الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات وغيرها، وضعت للتقريب وليس للتحقيق.

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وأضاف أنه غالبًا ما تكون قراءتها غير دقيقة؛ لأنها لم تراع فيها الشروط العالمية في أخذ درجة الحرارة، فالقراءة الدقيقة هي الصادرة من المراصد العالمية وهيئات الأرصاد.

وتشهد المملكة وبعض دول الخليج في الوقت الحالي موجة حارة، تخطت فيها درجات الحرارة الـ50 مئوية ببعض المناطق.

وتوقع خبير الطقس والأرصاد حسن كراني، أن يكون هناك استمرار لتحوُّل محور الكتلة الهوائية الحارة لوسط وشرق المملكة، محذِّرًا من ارتفاع كبير في درجات الحرارة التي تصل إلى 50 درجة.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هناك استمرار لتحول محور الكتلة الهوائية الحارة لوسط وشرق المملكة.. ومتوقع أن تسجل أجواء الشرقية أعلى حرارة عظمى متوقعة على الأجواء ما بين 47 و50 درجة مئوية في الظل.. تتخطى 50 درجة تحت الشمس.. متوقع أن تستمر الوضعية على الأقل (لمدة) 48 ساعة.. اجتنبوا أشعة الشمس».