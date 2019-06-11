الجامعة الإسلامية بالمدينة تفتح باب القبول في مرحلة البكالوريوس

بدأت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، وحتى 17 شوال الجاري، قبول الطلاب السعوديين وطلاب المنح الداخلية للعام الجامعي 1440 - 1441هـ لمرحلة البكالوريوس في مختلف التخصصات الأكاديمية.

وحددت عمادة شؤون القبول والتسجيل، يوم الأحد الموافق 20 شوال، موعدًا لإعلان المرشحين وتأكيد القبول، قبل أن يتم إعلان الأسماء النهائية للمقبولين الأربعاء 23 شوال.

وأوضحت أنه يشترط لقبول السعوديين والمقيمين (المنح الداخلية)، الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن لا يكون قد مضى على حصول المتقدم على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مدة تزيد عن خمس سنوات (ابتداء من خريجي العام الدراسي 1435 / 1436هـ)، وأن لا يكون مفصولاً فصلاً أكاديمياً من جامعة أخرى لأسبابٍ تأديبية، وأن يكون المتقدم لكلية القرآن الكريم حافظاً للقرآن الكريم كاملاً.

ويتم استقبال طلبات المتقدمين عن طريق بوابة القبول الإلكترونية على الرابط.

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وأفادت عمادة شؤون القبول والتسجيل، بأنه يشترط لقبول المقيمين مع شروط القبول للسعوديين: أن يكون الطالب مقيماً إقامة نظامية «سارية المفعول» في المملكة، وأن لا يقل عمره عن 17 عاماً ولا يزيد عن 25 عاماً، وإثبات موافقة من يكون على سجله «الكفيل» للدراسة في الجامعة، ولم يسبق للمتقدم للقبول الحصول على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة.

وبينت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية، أن عمليات القبول للسعوديين والمنح الداخلية تخضع إلى المفاضلة بين الطلاب حسب النسبة الموزونة، حيث تحسب في المسار النظري بواقع 50 بالمائة للثانوية العامة و50 بالمائة لدرجة اختبار القدرات، وفي مسار السنة التحضيرية 30% للثانوية العامة و30% لدرجة اختبار القدرات و40% لدرجة الاختبار التحصيلي، على أن يتم تسكين طلاب المسار العلمي في كليات: «العلوم، والهندسة، والحاسب الآلي ونظم المعلومات»، بعد اجتياز السنة التحضيرية.

يذكر أن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أنشئت بالأمر الملكي رقم 11 وتاريخ 25/3/1381هـ وتلاه الأمر الملكي ذو الرّقم 21 المؤرّخ في 16/4/1381هـ بالمصادقة على نظام المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة، وبدأت الدراسة فيها بالعام نفسه.

وفي 18/5/1386هـ صدر المرسوم الملكيّ رقم م/18 بالموافقة على نظام الجامعة، ثم صدر نظام آخر لها؛ وفقاً للمرسوم الملكيّ ذي الرّقم م/70 المؤرّخ في7/8/1395هـ.