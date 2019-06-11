‏بالصور.. الأمير خالد الفيصل يقدم تعازيه لذوي مدير تعليم مكة

قدّم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، تعازيه لذوي مدير تعليم منطقة مكة وجدة عبدالله الثقفي، الذي وافته المنية يوم السبت الماضي.

وأوضحت إمارة مكة المكرمة – عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن الأمير خالد لفيصل، عبر خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد، عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن ‏يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر ‏والسلوان.

وكان الوسط التعليمي في إدارة «تعليم منطقة مكة المكرمة» ومحافظة جدة، قد فجع، بوفاة مدير تعليم المنطقة عبدالله بن أحمد الثقفي، إثر تعرضه لأزمة صحية اُدخل على إثرها المستشفى صباح يوم الخميس الماضي.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، أنه سيتم الدفن في مقبرة شهداء الحرم٬ داعية الله- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ويعد عبد الله الثقفي من أبرز رجال التعليم في المملكة، ونعته وزارة التعليم بقولها «تنعى وزارة التعليم عبدالله الثقفي المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة؛ حيث وافته المنية بعد عارض صحي ألمَّ به، نسأل الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر».