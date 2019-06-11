دعم شبكة طرق الطائف الداخلية بـ30 ألف م2 محددات مسارات

رفعت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع، «الإدارة العامة للتشغيل والصيانة»، كفاءة الطرق الداخلية وشوارع الأحياء؛ بتنفيذ أعمال التطوير ودعمها بمحددات المسارات والتخطيط الأرضي للشوارع بدهانات «الثرمو بلاستيك» لتحديد مسارات الطرق والشوارع، وبرنامج لصيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية بالطائف.

وأوضحت أمانة الطائف، أن برنامجها لصيانة الشوارع الداخلية يأتي ضمن خطة موسعة للصيانة الشاملة للمرافق الخدمية بالطائف والضواحي، حيث عملت الأمانة من خلال الفرق الميدانية على صيانة الشوارع ودعمها باللوحات الإرشادية والتحذيرية المضيئة ومحددات المسارات والتخطيط للمسارات، وذلك ضمن جهودها في تحسين كفاءة الطرق الداخلية، ورفع مستوى السلامة المرورية.

وبينت أنه تم دعم الشوارع بأكثر من 30 ألف متر مربع من دهان (الثيرمو بلاستيك) والمخصص لتحديد مسارات الطرق في أحياء وشوارع الطائف وإعادة طلاء للشوارع التي تم تأهيلها مؤخراً.

وسبق أن نفذت أمانة الطائف عدداً من مسارات المشاة بتقنية الرسم 3d بالشوارع المجاورة للأسواق والمماشي الرياضية ومناطق الارتياد، لتعزيز الرؤية لقائدي المركبات والمشاة.