القيادة تهنئ قاسم جومارت توكاييف بفوزه برئاسة كازاخستان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لبلاده.

وقال الملك سلمان: «يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كازاخستان، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار».

كما هنأ سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامته، ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والرقي.