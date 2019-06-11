أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في أحد المجمعات التجارية بالأحساء، ما أسفر عن حالتي إصابة عولجتا في الموقع.
وقالت مديرية الدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مدني الأحساء أخمد حريقاً اندلع في أحد المجمعات التجارية.
وأشارت إلى أن الحريق انحصر في محل بالدور الأول، مؤكدة إخلاء المجمع بالكامل.
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