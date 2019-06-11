الحريري: لا يجوز وضع الخليج والسعودية وقيادتها بخصومة مع لبنان

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إنه لا يجوز وضع دول الخليج والسعودية وقيادتها بخصومة مع لبنان.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن كل بيت في لبنان لديه من يعمل في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يتراجع وزير الخارجية جبران باسيل عن كلامه بأسرع من ذلك.
وأشار الحريري، إلى أن كلمته في قمة مكة المكرمة التي عقدت مايو الماضي، كانت باسم لبنان، موضحًا أن العلاقات مع الدول العربية ليست رهن أهواء ومواقف بعض القوى السياسية.
وطالب رئيس الحكومة اللبنانية، القوى السياسية في بلاده بتأمين ظروف عودة السياح العرب وعدم عرقلتها، منددًا بما تفعله القوى السياسية التي «تجتمع بمجلس الوزراء وتعرقل في الخارج».
وقال إن لبنان مر بمراحل صعبة لكن عملية تشكيل الحكومة عرقلت البلاد.
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