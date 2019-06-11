«الحياة الفطرية» تكشف حقيقة صورة جوّالي المناطق المحمية

نفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، صحة الصورة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي زُعم أنها تعود للجوّالين في المناطق المحمية، مؤكدة أن الموجدين بالصورة ليسوا من منسوبيها.

وعبر حساب الهيئة السعودية للحياة الفطرية، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وكتب: «تود الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن توضح أن ما تم تداوله مؤخرًا في منصات التواصل الاجتماعي حول جوالي المناطق المحمية، عارٍ من الصحة وأن من يظهر بالصورة لا علاقة لهم بقوة حماية المناطق المحمية التابعين للهيئة».

وفي وقت سابق، تداول البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة لعدد من الأشخاص يرتدون زياً موحداً إلى جانب بعض رجال الأمن، حيث ذكر البعض أن هؤلاء الأشخاص من منسوبي قوة حماية المناطق المحمية.