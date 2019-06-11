انطلاق الفصل الدراسي الصيفي بتعليم جازان

انطلق الفصل الصيفي للطلاب والطالبات، اليوم الثلاثاء، في 12 مدرسة بإدارة تعليم جازان.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «انفوجراف» تضمَّن انتظام طلاب المدارس البالغ عددهم أربعة آلاف و700 طالب وطالبة في الفصل الصيفي.

وتشمل المدارس التي انتظم طلابها: «ثانوية الحميراء بمكتب تعليم العارضة، وثانوية العطاس بمكتب تعليم أبو عريش» والتي انتظم منها ألفان و339 طالبًا في مدارس «ثانوية القرعاوي بمكتب تعليم صامطة، وثانوية الأحد بمكتب تعليم المسارحة والحرث، وثانوية الأمير نايف بمكتب تعليم فرسان».

كما تضمنت المدراس المشمولة بالفصل الصيفي، «الثانوية الخامسة بمكتب تعليم وسط جازان، والثانوية السادسة بمكتب تعليم وسط جازان، والثانوية الثانية بمكتب تعليم أبو عريش»؛ حيث انتظم منها ألفان و458 طالبة، في مدارس: «الثانوية الرابعة بمكتب تعليم أبو عريش، والثانوية الثانية بمكتب تعليم صامطة، والثانوية الأولى بمكتب تعليم المسارحة والحرث».

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كان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وجَّه بتمديد فترة التسجيل في برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات إلى تاريخ 20 شوال 1440هـ، وفتح مزيد من البرامج التدريبية النوعية.

وأفاد الوزارة في بيان، أنَّ الوزير ثمَّن الإقبال الكبير من المعلمين والمعلمات على برامج التدريب الصيفي، وحرصهم على المساهمة في تطوير التعليم ورفع نواتج التعلّم؛ حيث تخطى عدد المسجلين في برامج التطوير المهني الصيفي 130 ألف معلم ومعلمة، وبلغ عدد البرامج التدريبية خمسة آلاف و904 برامج.

من جانبه قدَّم ‏المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد المقبل، شكره وتقديره لوزير التعليم على إتاحة الفرصة لشاغلي الوظائف التعليمية والتوجيه؛ بتمديد فترة التسجيل وزيادة المقاعد والبرامج التدريبية، كما قدّم شكره وتقديره لنائب الوزير الدكتور عبدالرحمن العاصمي؛ لمتابعته ودعمه المستمر لبرامج التطوير المهني.

وقال المقبل، إنَّ برامج التطوير المهني الصيفي أضيفت لها برامج اللغة الصينية والطفولة المبكرة والبرامج؛ لرفع مستوى نواتج التعلّم لدى الطلبة، مؤكِّدًا أنّ إقبال المعلمين والمعلمات نابعٌ من حرصهم الذاتي على تطوير ممارساتهم المهنية والاستفادة من البرامج، التي يُقدِّمها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي؛ بمشاركة الجامعات، ومركز المبادرات، وشركتي تطوير لتقنيات التعليم، وتطوير للخدمات التعليمية، والمراكز الأهلية والشركات.