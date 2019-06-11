الفيصل يعزي ذوي مدير تعليم مكة المكرمة وجدة

وعبّر الأمير خالد الفيصل خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته.
بدوره، قدّم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، تعازيه لذوي مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة عبدالله الثقفي.
عبَّر الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته منزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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