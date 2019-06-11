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أمير نجران يشيد بالقوات العسكرية والأمنية

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أشاد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بما يصنعه رجال القوات العسكرية والأمنية من الوزارات والقطاعات كافة، في صون الأمن وتأمين الراحة والطمأنينة للمواطن والمقيم والمعتمرين وزائري الحرمين الشريفين، وتصديهم بكل بسالة وشجاعة وثبات لكل من يحاول المساس بأمن دوت الخليج ومقدراته.

واستعرض الأمير جلوي بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، المستجدات على الحد الجنوبي للمنطقة، في إيجاز قدمه قائد قوة نجران اللواء ركن محمد بن غرامة الزهراني. وقدم اللواء الزهراني خلال اللقاء نيابة عن كافة منسوبي القوة التهنئة لأمير المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلا الله أن يعيده على القيادة والوطن والمواطن بالعز والنصر المبين.


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