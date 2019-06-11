واستعرض الأمير جلوي بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، المستجدات على الحد الجنوبي للمنطقة، في إيجاز قدمه قائد قوة نجران اللواء ركن محمد بن غرامة الزهراني. وقدم اللواء الزهراني خلال اللقاء نيابة عن كافة منسوبي القوة التهنئة لأمير المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلا الله أن يعيده على القيادة والوطن والمواطن بالعز والنصر المبين.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير نجران يشيد بالقوات العسكرية والأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.