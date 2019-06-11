انطلاق قطار الحرمين المزدوج بسعة 832 راكبا اليوم

كشف مدير عام مشروع قطار الحرمين المهندس ريان الحربي لـ«دوت الخليج» أن مشروع قطار الحرمين ينطلق صباح اليوم بخدمة «القطار المزدوج»، وذلك ضمن خطوة لرفع الطاقة الاستيعابية، وتلبية الطلبات المتزايدة على الرحلات، وتغطية الإقبال الكبير للتنقل ما بين المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

832 راكبا

قال الحربي إن القطار الواحد يتكون من 13 عربة وطاقته الاستيعابية هي 417 راكبا، وبانطلاق خدمة «القطار المزدوج» سيتم نقل 832 راكبا في الرحلتين.

وأوضح أن «عدد الرحلات منذ بداية التشغيل تجاوز 1250 رحلة، فيما بلغ عدد الركاب والمسافرين عبر قطار الحرمين منذ تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمشروع في سبتمبر 2018 أكثر من 500 ألف مسافر، ليحتل بهذا مكانته كأكبر مشروع للنقل السريع على مستوى المنطقة، وأحد أكبر مشاريع النقل السككي في العالم».

خيارات عدة للمسافرين

يذكر أن إدارة قطار الحرمين أضافت عددا من الرحلات للمعتمرين خلال شهر رمضان لتسهيل حركة التنقل بين الحرمين الشريفين، ووفرت خيارات عدة للمسافرين ضمن خطط قطار الحرمين الإستراتيجية التي تلبي الطلب المتزايد عليه في المواسم.

ويعد قطار الحرمين السريع مشروع خط سكة حديدية كهربائي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة فقط مرورا بمحافظة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطول 450 كم، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم/ ساعة. وهو أول وأسرع قطار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يتكون المشروع من 35 قطارا، وكل قطار يحتوي على 13 عربة تبلغ سعة كل واحدة منها 417 مقعدا، وله خمس محطات: محطتان في مكة والمدينة، ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وأخرى في وسط جدة. وافتتح المشروع بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي في 25 سبتمبر 2018، بحضور الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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ويعد المشروع الأضخم في منظومة النقل العام، وأحد خطط الدولة السعودية لتوسعة النقل عبر الخطوط الحديدية، لمواكبة تنامي أعداد الحجاج والمعتمرين، ولتخفيف الضغط على الطرق بين مكة وجدة والمدينة، إضافة إلى توفير النقل الآمن والسريع.

انطلاق خدمة القطار المزدوج اليوم

الهدف: زيادة الطاقة الاستيعابية

- نقل 832 راكبا في توقيت واحد

- بلغ عدد الرحلات حتى اليوم 1250 رحلة

- تم نقل نصف مليون مسافر منذ سبتمبر الماضي