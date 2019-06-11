التدريب التقني ترفع الخدمات الحكومية

تصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الجهات الحكومية التي أسهمت في رفع المؤشر الإجمالي ضمن أفضل 15 جهة حكومية.

جاء ذلك، في تقرير نضج الخدمات الحكومية لعام 2019، والصادر من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر».

وبلغت نسبة تحسّن مؤشر النضج لجميع الخدمات الرقمية الحكومية 72.38%، في إشارة إلى تطور الخدمات الرقمية الحكومية بالمملكة.

وقدّمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كثيرا من الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات، وإحداث نقلة نوعية، بعد إطلاقها هويتها الجديدة، والتي حملت عدة مبادرات تطويرية، سعيا منها إلى تقديم خدمة أفضل وجودة عالية لخدمة المتدربين في منشآتها التدريبية المنتشرة في كل مناطق المملكة. إضافة إلى تحسين خدمات التدريب الأهلي، وغيرها.

‏‫يذكر أن مؤشر النضج للخدمات الرقمية الحكومية أداةٌ لتقييم مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الرقمية للجمهور، وهو أحد مؤشرات الأداء الرئيسية في برنامج التحول الوطني.