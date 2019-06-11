إطلاق فريق سندكم التطوعي في تنومة

انطلق فريق سندكم التطوعي في محافظة تنومة أول من أمس برعاية المحافظ مسفر بن حامد آل محضي، وبحضور مديري الإدارات الأمنية، وبمشاركة عدد من المتطوعين. وباشر الفريق مهامه في متنزهات المحافظة بمساندة الجهات الأمنية، تحت إشراف ومتابعة من مدير شرطة محافظة تنومة القائد الميداني للفريق المقدم عبدالله الأحمري، وبحضور عضو مجلس شباب منطقة عسير المهندس سلمان زاهر الشهري. ويهدف الفريق إلى دعم الجهود الأمنية في توفير خدمة متميزة للزوار، والحفاظ على المقدرات الوطنية كالمتنزهات ومرافقها، ومراعاة الأمن والسلامة لضمان حسن استخدامها، وذلك بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.



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