أنجزت جوازات المنطقة الشرقية خلال إجازة عيد الفطر لعام 1440، في الفترة من 25/ 9 وحتى 5/ 10 بجميع فروعها 1441520 عملية. وأوضحت جوازات الشرقية أن مجموع عمليات إصدار الجواز السعودي وتجديده بلغ 2845، فيما بلغ مجموع عمليات المقيمين 3416، في حين بلغ مجموع العابرين خلال منافذ جوازات المنطقة الشرقية 1437850، كما بلغ مجموع عمليات المرحلين 409.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1.4 مليون عملية بجوازات الشرقية في العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.