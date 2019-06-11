وقدم المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد المقبل، شكره إلى وزير التعليم على إتاحة الفرصة لشاغلي الوظائف التعليمية، والتوجيه بتمديد فترة التسجيل، وزيادة المقاعد والبرامج التدريبية.
كما قدم شكره إلى نائب الوزير الدكتور عبدالرحمن العاصمي، لمتابعته ودعمه المستمر لبرامج التطوير المهني.
وقال المقبل، إن «برامج التطوير المهني الصيفي لهذا العام أضيفت إليها برامج اللغة الصينية والطفولة المبكرة، والبرامج التي تعمل على رفع مستوى نواتج التعلم لدى الطلاب».
وأضاف، إن «الإقبال من المعلمين نابع من حرصهم الذاتي على تطوير ممارساتهم المهنية، والاستفادة من البرامج التي يقدمها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالمشاركة مع الجامعات، ومركز المبادرات، وشركة تطوير لتقنيات التعليم، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، والمراكز الأهلية والشركات».
كانت هذه تفاصيل خبر تمديد التسجيل في التدريب الصيفي للمعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.