تمديد التسجيل في التدريب الصيفي للمعلمين

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد محمد آل الشيخ، بتمديد فترة التسجيل في برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات، إلى 20 شوال 1440، وفتح مزيد من البرامج التدريبية النوعية، مثمنا الإقبال الكبير من المعلمين والمعلمات على برامج التدريب الصيفي، وحرصهم على الإسهام في تطوير التعليم ورفع نواتج التعلم، إذ تخطى عدد المسجلين في برامج التطوير المهني الصيفي 130 ألف معلم ومعلمة، وبلغ عدد البرامج التدريبية 5904 برامج.

وقدم ‏المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد المقبل، شكره إلى وزير التعليم على إتاحة الفرصة لشاغلي الوظائف التعليمية، والتوجيه بتمديد فترة التسجيل، وزيادة المقاعد والبرامج التدريبية.

كما قدم شكره إلى نائب الوزير الدكتور عبدالرحمن العاصمي، لمتابعته ودعمه المستمر لبرامج التطوير المهني.

وقال المقبل، إن «برامج التطوير المهني الصيفي لهذا العام أضيفت إليها برامج اللغة الصينية والطفولة المبكرة، والبرامج التي تعمل على رفع مستوى نواتج التعلم لدى الطلاب».

وأضاف، إن «الإقبال من المعلمين نابع من حرصهم الذاتي على تطوير ممارساتهم المهنية، والاستفادة من البرامج التي يقدمها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالمشاركة مع الجامعات، ومركز المبادرات، وشركة تطوير لتقنيات التعليم، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، والمراكز الأهلية والشركات».