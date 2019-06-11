تحديد 30 ألف م2 بطرق الطائف



رفعت أمانة الطائف كفاءة الطرق الداخلية وشوارع الأحياء بتحديد مسارات الطرق والشوارع، وبرنامج لصيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية بالطائف، وأوضحت أمانة الطائف أن برنامجها لصيانة الشوارع الداخلية يأتي ضمن خطة موسعة للصيانة الشاملة للمرافق الخدمية بالطائف والضواحي، حيث عملت من خلال الفرق الميدانية على صيانة الشوارع ودعمها باللوحات الإرشادية والتحذيرية المضيئة ومحددات المسارات والتخطيط للمسارات، ضمن جهودها في تحسين كفاءة الطرق الداخلية، ورفع مستوى السلامة المرورية. وبينت أنها دعمت الشوارع بأكثر من 30 ألف متر مربع من دهان الثيرمو بلاستيك والمخصص لتحديد مسارات الطرق في أحياء وشوارع الطائف وإعادة طلاء للشوارع التي تم تأهيلها مؤخراً. يذكر أن أمانة الطائف نفذت عدداً من مسارات المشاة بتقنية الرسم 3d بالشوارع المجاورة للأسواق والمماشي الرياضية ومناطق الارتياد، لتعزيز الرؤية لقائدي المركبات والمشاة.

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