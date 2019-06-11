فيصل بن مشعل يوجه بمنع مسيرات الزواجات

وقال الأمير فيصل بن مشعل إنه «لوحظ في مناسبات الزواجات القيام بمسيرات لقصور الأفراح، مما كان سبباً للتذمر والتضييق على الكثير من المواطنين لتعطيل مصالحهم بإغلاق الطرقات ومضايقة للمارة والاستهتار بالأرواح، وإصدار الأصوات المزعجة دون مراعاة للآخرين من مواطنين ومقيمين، وعدم الاحترام للأنظمة والتعليمات المرعية».
وأكد أن «استفحال مثل تلك التصرفات التي أصبحت ظاهرة تأذى منها الجميع، توجب تطبيق العقوبات وفق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين وبصفة فورية سواء على المركبات أو على سائقيها»، مشدداً باستمرار المتابعة وتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين عبر الوسائل الإعلامية المتاحة وضمن النشرات الأمنية الدورية.
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