ورش السيارات تلحق بالفنادق وتصنف بالنجوم

كشف مصدر من هيئة المواصفات والمقاييس لـ«دوت الخليج» أن الهيئة تعمل على إصدار تصنيف جديد لورش المركبات يعتمد على منح تلك الورش نجوما حسب كل فئة منها، بحيث تتدرج هذه النجوم من 4 إلى 1 نجمة.

4 نجوم

قال المصدر إن «الورشة المطبقة لكافة الاشتراطات تحصل على 4 نجوم، مما يدل على جودتها، ويحق لها في هذه الحالة الحصول على مميزات مختلفة تتمثل في حصولها على تراخيص البلديات، وقيامها بإجراء الفحص الدوري للمركبات، ويقبل ذلك من المرور، كذلك تغطية التأمين وضمان المركبات».

ورش مخالفة

أوضح المصدر أن «أعلى عدد من النجوم يتم تقييم الورش به 4 نجوم أسوة بالفنادق، والأقل نجمة واحدة، وفي حالة الحصول على أكبر عدد من النجوم تمنح الورشة مميزات عدة، تتدرج حسب عدد النجوم، في الوقت نفسه تمنع كافة ورش المركبات التي لا تحصل على أي نجمة باعتبارها مخالفة، ويتم إغلاقها».

رفع الجودة

Advertisements

أبان المصدر أن «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس تهدف من ذلك إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل تلك الورش، ورفع مستوى الجودة»، مشيرا إلى أن المستهلك يستطيع التأكد من فئة الورشة وتصنيفها عن طريق النجوم التي توضع على لائحة الورش والتي منحت لها من قبل هيئة المواصفات.

المدينة الذكية

انتهت المرحلة الأولى من مشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات في صناعية عسفان بجدة، والتي سيشملها تصنيف ورش المركبات فيها بالنجوم حسب كل فئة، وذلك بعد شهرين.

وتقع المنطقة الصناعية شمال محافظة جدة، وتتكون من 1200 ورشة على مساحة 5 ملايين م2، وتضم كذلك محلات لقطع الغيار وأخرى للخدمات، ومستودعات، وورش للديكور، ومركز خدمات متكاملة، ومعارض سيارات والعديد من الأنشطة المهنية، وبلغت نسبة تشغيل الورش والمحلات فيها 80 %.