تسريع المشاريع التنموية في أبها

قام أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أمس، بجولة تفقدية للمشاريع التنموية التي تنفذها أمانة منطقة عسير في مدينة أبها، يرافقه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المكلف المهندس خالد آل مفرج، ومدير عام الإشراف والتنفيذ بوكالة التعمير والمشاريع المهندس علي مفتاح.

والتقى أمين عسير خلال جولته مع المقاولين المنفذين للمشاريع، حيث ناقش معهم المشاريع الجاري تنفيذها، واطلع على آخر الأعمال المنجزة، كما استمع إلى شرح تفصيلي عن كل مشروع ونسبة الإنجاز به.

وطالب الحميدي المقاولين المنفذين بضرورة زيادة الجهد والعمل، والالتزام بالجودة في تنفيذ المشاريع القائمة وتسليمها في الوقت المحدد له، كما طالب بتذليل أي معوقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشددا على سرعة إنجاز المشاريع والرفع أولا بأول عن سير الأعمال بها.

وعبر عن ارتياحه بما شاهده من الإنجازات والمشاريع التي تحققت في مواقع مختلفة، وذلك بهدف تطوير تلك المواقع وتحديثها وتحقيق أكبر قدر من الخدمات للسكان و الزوار.

وأكد أمين عسير خلال جولته على عددٍ من الحدائق العامة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتهيئة الحدائق ومرافقها ومحتوياتها والعمل على صيانتها وتشغيلها بشكل دوري وتوفير كافة وسائل السلامة لمرتاديها، سعياً إلى توفير متنفسات آمنة ومريحة للزوار والأهالي خلال صيف هذا العام.