إنقاذ مواطن سقط في منطقة وعرة بشفا الطائف

تمكنت فرق الدفاع المدني بالطائف بمشاركة طيران الأمن أمس، من إنقاذ مواطن سقط في منطقة وعرة شديدة الانحدار في وادي الحيط بمنقطة الشفا.

قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العقيد ناصر بن سلطان الشريف إن «غرفة العمليات الموحدة تلقت أول من أمس بلاغاً عن سقوط شخص في منطقة وعرة في جبال الشفا، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني، وتمركزت في أقرب نقطة من الموقع، حيث باشرت الحادث 3 فرق من الدفاع المدني، واستغرق وصولهم لموقع الحادث 6 ساعات مشيا على الأقدام، وعند الوصول اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط شخص في منطقة وعرة شديدة الانحدار في وادي الحيط بمنطقة الشفا، مما تسبب في إصابته بإصابات خطيرة تستدعي عدم نقله بالنقالات خشية مضاعفة الإصابة التي تعرض لها في منطقة الصدر».

إصابة في الصدر

أوضح الشريف أنه نتيجة لذلك تم استدعاء طيران الأمن، وقد قضى رجال الدفاع المدني ليلتهم مع المصاب وأقاربه. وفي صباح أمس الثلاثاء، وصل طيران الأمن إلى مهبط الطيران بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، حيث رافقهم مندوب الدفاع المدني لإيصالهم للموقع، وتم نقل المصاب من موقع الحادث عن طريق طيران الأمن إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وتلقى الإسعافات الأولية من قبل فريق طبي من المستشفى وتم نقله إلى قسم الطوارئ، مشيراً إلى أن الفحوصات الأولية بينت وجود إصابة في الصدر وضيقا في التنفس واشتباه كسور في الأضلاع.

الحيطة والحذر

أهاب الدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة والحذر من خطورة المناطق الجبلية والمنحدرات الشديدة، وشكر جميع الجهات الرسمية والفرق التطوعية «فريق ساعد، فريق مبادرة، فريق أركان» وأقارب المصاب لتفاعلهم مع الدفاع المدني ومبادرتهم الإنسانية.