10 جوائز للمملكة في أولمبياد آسيا والباسفيك

الطلاب الفائزون
حصلت المملكة خلال مشاركتها التاسعة على التوالي على 3 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية، و3 شهادات تقدير، إذ فاز الطلاب: أسعد حامد من تعليم جدة، ومحمد الشهري من تعليم الرياض، ونواف الغامدي من تعليم الشرقية، بـ3 ميداليات فضية، وفاز بالميداليات البرونزية الطلاب: خالد العجران من تعليم الرياض، ومروان خياط وخالد الجابري من تعليم مكة المكرمة، وعمر حبيب الله من تعليم ينبع الصناعية. فيما حصلت الطالبة غدير داغستاني من تعليم جدة، والطالبة ثناء خالد من تعليم ينبع، والطالب أحمد البحراني من تعليم الشرقية، على شهادات التقدير.
وتعكس هذه النتائج الجهود المتضافرة بين «موهبة» وشركائها، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحقيق الهدف المحدد وهو رفع مكانة المملكة وجعلها من بين الـ20 إلى الـ30 دولة الأولى تعليما وتأهيلا في العالم.
التميز والإبداع
هنّأ الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، الدكتور سعود سعيد المتحمي، جميع الطلاب الفائزين وأسرهم ومعلميهم، وكل من أسهم في دعمهم ومساندتهم، حاثا جميع الموهوبين على مواصلة التميز والإبداع لتأخذ المملكة موقعها اللائق في مصاف الدول المتقدمة، خلال الاحتكاك والمشاركة في مثل هذه المسابقات الدولية الرائدة. وأشاد بما يمتلكه طلاب وطالبات المملكة من قدرات فائقة، أكدها تحقيقهم كثيرا من الإنجازات على المستوى الدولي، وتمثيل المملكة تمثيلاً يليق بمكانتها، الأمر الذي سيسهم في بناء مستقبل دوت الخليج.
اكتشاف المواهب
يذكر أن أولمبياد آسيا والمحيط الهادئ للرياضيات انطلقت عام 1989، لتشجيع طلاب مدارس الموهوبين على اكتشاف المواهب في علوم الرياضيات بجميع دول آسيا والمحيط الهادئ. وتعقد المسابقة على يومين: الأول، للدول المشاركة من الأميركتين الشمالية والجنوبية. والثاني، للدول المشاركة من غرب المحيط الهادئ وآسيا.
أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات 2019
- الدورة الـ31
- المشاركون 41 دولة
- 359 طالبا وطالبة
المشاركة السعودية
- الفريق المشارك: 10 طلاب وطالبات
- 2019
حقق الفريق السعودي المركز الـ18 من بين 41 دولة
- 7 ميداليات
- 3 شهادات تقدير
- 2018
حقق الفريق السعودي المركز الـ22 من 39 دولة
- 3 ميداليات
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