السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يقلد مدير الجوازات رتبته الجديدة



حفر الباطن 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

قلد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد ‬محافظ‫ حفر الباطن ‬في مكتبه بالمحافظة اليوم، مدير جوازات حفر الباطن العميد نافع بن فهد الحربي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة عميد.

وهنأ سموه العميد الحربي، متمنياً له التوفيق ، فيما أعرب العميد الحربي عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -،ولسمو محافظ حفر الباطن، مؤكداً ان هذه الثقة الغالية دافعا له لمزيد من العمل والعطاء.

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21:52ت م

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