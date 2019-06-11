السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل مدير جامعة حفر الباطن



حفر الباطن 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتبه بالمحافظة اليوم، معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، يرافقه وكلاء وعمداء الجامعة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وبادل سمو محافظ حفرالباطن الجميع بالتهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده علينا في أمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة وأن ينصر جنودنا البواسل.

// انتهى //

21:35ت م

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