السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يقدم تعازيه لذوي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة وجدة



جدة 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة تعازيه لذوي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة وجدة عبدالله الثقفي .

وعبّر سموه خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته .

// انتهى //

21:33ت م

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